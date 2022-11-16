«Мы стоим на страже границ НАТО». Интервью с Даниловым — о защите от сумасшедших, которые швыряют ракеты, потерях ВСУ и визите главы ЦРУ 16 ноября, 22:14 Эксклюзив НВ Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Представители Украины должны участвовать в расследовании падения ракет на территории Польши, убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В интервью Радио НВ он рассказал, что поможет противодействовать подобным случаям на территории стран — членов НАТО, насколько критичны проблемы с электроснабжением в Украине, а также о том, на самом ли деле украинские потери в войне могут достигать 100 тысяч военных.

Видео дня

— Все обсуждают, что не территорию Польши прилетело несколько ракет. Генсек НАТО заявляет, что расследование продолжается и нужно дождаться. Предварительный анализ свидетельствует о том, что это была ракета украинской противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете. Хотя ранее польский МИД заявлял, что ракета прилетела из России. Украина выступает за тщательное расследование инцидента. Должны ли мы быть вовлечены в это расследование? В каком формате?

— Могу сказать, что, прежде всего, на заседании Ставки верховного главнокомандующего, которая проходила [16 ноября] под руководством президента нашей страны [Владимира Зеленского], мы рассматривали очень много вопросов, связанных с войной, продолжающейся на территории нашей страны. Один из вопросов — вопрос инцидента на польской границе, недалеко от нашей страны.

Мы очень тщательно все изучали. Был доклад командующего Вооруженными силами, генерала [Валерия] Залужного. Был доклад командующего нашими Военно-воздушными силами [Николая Олещука]. Мы [выступаем] за то, чтобы в этой ситуации разобраться, выяснить все обстоятельства.

Хочу всем напомнить, что у нас с Польшей подписано соглашение от 12 января 1983 года О правовом режиме украинско-польской государственной границы, о сотрудничестве и взаимопомощи по пограничным вопросам. В рамках этого договора мы должны совместно проводить те или иные исследования, если случаются те или иные инциденты недалеко от нашей или польской границы.

Мы открыты для абсолютной прозрачности во всех вопросах для того, чтобы не было никаких передергиваний, никаких [неправильных] интерпретаций. Потому что сейчас россияне это подняли «на щит» и начинают рассказывать, что уже не одна ракета, а несколько. У них свое кино, которое они постоянно крутят для своего зрителя. К сожалению, мы вынуждены реагировать.

Еще раз подчеркиваю: от нас абсолютная прозрачность во всех вопросах, [хотим] выяснить все обстоятельства инцидента и в конце концов поставить точку.

— А мы должны быть среди участвующих в расследовании?

— Мы обязательно должны быть среди тех людей, которые занимаются этим вопросом. У нас с Польшей есть нормативно-правовой документ, который я уже назвал, действующий договор. Наша пограничная служба, представители нашего министерства обороны должны участвовать в этом для того, чтобы мы понимали, чтобы была одна позиция. Условно говоря, чтобы нас без нас не женили.

— Если говорить о версиях. Есть ли версия, которую Украина готова предварительно озвучить?