Новый ракетный обстрел РФ. В ДТЭК предупредили о долгосрочных отключениях электричества, Киев отразил атаку, в Днепре 23 раненых — главное 17 ноября, 16:02 Последствия ударов по Днепру, где целями стали два объекта инфраструктуры, включая промышленное предприятие, а взрывная волна повредила ряд жилых домов (Фото:Кирилл Тимошенко / Телеграм)

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Во время трехчасовой утренней тревоги в Днепре, Киеве и многих областях (Полтавской, Черкасской, Харьковской) были слышны взрывы. Часть из них была работой украинской системы ПВО. Над столицей сбили четыре ракеты и пять дронов, попаданий в объекты в Киеве нет.

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Подтверждены «прилеты» по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре. Мэр города Борис Филатов сообщал о пожаре на «промышленном предприятии» и повреждении соседних с ним жилых домов. Известно о 14 пострадавших (включая 15-летнюю девочку).

НВ следит за последствиями нового массированного обстрела Украины 17 ноября.

16:02 Извращенная реальность пропаганды. Песков заявил, что отсутствие света в Украине — это последствия действий Киева

Спикер российского президента РФ Дмитрий Песков повторил классический тезис Москвы о том, что РФ наносит ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины якобы из-за их военного потенциала. А также добавил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Песков, в частности, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы «прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу».



15:44 Количество пострадавших в результате удара по Днепру выросло до 23 человек — глава ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них — в больнице. Одна пострадавшая тяжелая. Изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу», — написал Резниченко. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

15:15 Утренняя атака РФ: по территории Украины выпустили 18 ракет

Утром в четверг, 17 ноября, во время массированной атаки Россия выпустила по территории Украины 18 ракет.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.



«Сегодня есть более 10 прилетов зенитных управляемых ракет С-300, противник применяет их в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы. Мы знаем, что было применение самолетов стратегической авиации, бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс с района Каспия и с района Волгодонска Ростовской области. Были девять самолетов привлечены к ударам по Украине, ракеты Х-101, Х-555», — отметил он.

14:44 В Воздушных силах объяснили, почему сегодня работа ПВО была «не такой удачной»

В четверг, 17 ноября, во время массированной ракетной атаки РФ система ПВО Украины отработала «не так удачно», как во время предварительных обстрелов. Как сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат, это связано с тем, что «враг использовал маршруты, которые запутывают наши системы».



По его словам, это обусловлено тем, что у Украины недостаточно средств ПВО, чтобы работать полностьюэффективно.



Впрочем, напомним, сегодня силам ПВО удалось сбить все цели в Киеве и области.



14:15 Режим «плановых включений». Из-за обстрелов 15 и 17 ноября в отдельных регионах электроэнергия будет лишь несколько часов в сутки — ДТЭК

Масштабные разрушения энергообъектов Украины, нанесенные во время обстрелов 15 и 17 ноября, влекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки», — сказал он в эфире канала ICTV в четверг.



Сахарук пояснил, что оккупанты в этот раз причинили много вреда подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой, и через которые запитаны много областей в центре и на западе Украины. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.



По его словам, оперативные меры по подключению потребителей приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде.

13:55 В Киевской области «прилетов» сегодня нет, сбиты несколько вражеских объектов, которые целились в критическую инфраструктуру

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.



13:48 РФ нанесла почти 150 ракетных ударов по Украине в течение недели — Генштаб

В течение недели Россия нанесла 148 ракетных ударов по территории Украины (из которых 111 — 15 ноября), пытаясь поразить объекты критической инфраструктуры.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.



Также РФ применила 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах пяти населенных пунктов, а также по объектам гражданской инфраструктуры.

13:21 Массированная атака РФ: ПВО сбила шесть ракет в небе над Одесской областью

Под удар попал логистический объект в Одессе, один человек пострадал. Взрывной волной повреждены дома окрестных предприятий.



«6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем», — говорится в сообщении ОК Юг.



13:10 Нафтогаз подтвердил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры

«Сегодня утром российский агрессор совершил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела», — сообщили в компании.



12:30 Крылатые ракеты и дроны Шахед. В Воздушных силах сообщили детали сегодняшней атаки РФ на Украину

Сегодня ракеты по Украине запускали стратегические бомбардировщики Ту-95. Как правило, удары наносятся из района Волгодонска Ростовской области. Одновременно с севера — вероятно, с территории Беларуси и Курской области РФ — запускали дроны Shahed.

12:02 Киев отбил атаку: утром над столицей сбили четыре ракеты и пять дронов-камикадзе



11:44 Филатов показал одежду раненой во время обстрела работницы мэрии Днепра, Тимошенко — последствия удара для жилых домов

«Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют. Во время сегодняшнего ракетного обстрела она и ее коллега просто делали свою работу. Помогали немощным старикам», — рассказал Борис Филатов.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко также показал поврежденные взрывной волной жилые дома в Днепре.

11:39 «Пришло время ЗРК Patriot». Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал ускорить поставки систем ПВО в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время поставить Киеву ЗРК Patriot на фоне массированных ракетных атак РФ.

«Я поблагодарил США за важнейшую оборонную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО в Украину необходимо ускорить. Системы NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что пришло время Patriots», — написал он в своем Twitter.

11:19 Число раненых в Днепре выросло до 14 человек





11:15 «Российские военные преступники должны проиграть, другого пути к миру не существует» — Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал новый массированный ракетный обстрел Украины.

«Над всей Украиной снова „ракетное небо“. Россия продолжает терроризировать гражданское население и уничтожать критическую инфраструктуру. Украина продолжает повторять: российские военные преступники должны проиграть и оказаться на скамье подсудимых. Другого пути к миру просто не существует», — убежден Подоляк.

11:14 Зеленский показал момент ракетного удара по Днепру

«Государство-террорист на самом деле хочет принести украинцам лишь как можно больше боли и страданий», — написал президент Украины.



11:00 Отбой тревоги в Киеве и многих областях: она длилась три часа

10:55 В Харьковской области — попадание по критической инфраструктуре

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетные удары и по Изюмскому району Харьковской области.

Зафиксированы «прилеты» по критической инфраструктуре, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Пострадали три работника объекта, их госпитализировали.

10:53 Ким сообщил о новых запусках российских ракет с Черного моря

Тревога в Украине продолжается с 8:00 утра.

10:48 Целью самого масштабного обстрела 15 ноября была остановка украинских АЭС — Минэнерго

Министерство энергетики Украины предполагает, что целью ракетного удара, нанесенного Россией 15 ноября, была остановка атомных электростанций Украины. Об этом в интервью Forbes сказал первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

«Похоже на это. Вероятно, их энергетики, у которых есть схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным, куда бить, чтобы остановить наши АЭС», — сказал он.

В МАГАТЭ подтвердили, что из-за атак РФ на Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской — один.

10:45 Число пострадавших в Днепре выросло до восьми человек

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов

10:31 По инфраструктуре Одесской области ударили еще до начала тревоги, известно о трех пострадавших

«Произошел взрыв в 6:44 на территории объекта инфраструктуры, предварительно в результате попадания КР [крылатой ракеты]. На месте работают подразделения ГСЧС и полиция», — сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.



10:20 Киев отражает атаку: над столицей сбили две крылатые ракеты и пять БПЛА Shahed

По данным КМВА, за последний час в районе Киева воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed. Еще четыре дрона-камикадзе были уничтожены силами ПВО, то есть всего пятьиранских беспилотника.

10:11 В Днепре без воды несколько улиц, остановилось движение некоторых трамваев, троллейбусов и автобусов — СМИ

Как сообщает Телеграм-канал Информатор Днепр, в Днепре из-за обесточивания жители нескольких улиц остались без воды.

Кроме того, из-за ракетного удара по Днепру в городе остановилось движение некоторых трамваев, троллейбусов и автобусов.



10:07 На промышленном предприятии в Днепре сильный пожар, повреждены жилые дома рядом

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что утром российские ракеты попали в объекты в двух районах города.

«Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Атака продолжается», — рассказал Резниченко.

Вероятно, речь идет о пожаре на Южмаше: ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Россия нанесла удары в частности по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

10:05 Над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed — КГВА

10:03 Последствия ударов по Днепру: количество пострадавших достигло четырех, среди них 15-летний ребенок

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что Россия нанесла удары в частности по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

В целом власти области подтверждали попадания в два инфраструктурных объекта в Днепре.

09:58 Промедление с поставками ПВО стоит жизней: МИД Украины призвал защитить небо на фоне новых ударов

«Сегодня утром Россия нанесла еще один ракетный удар по критически важной инфраструктуре Украины. Путин хочет лишить миллионы людей электричества и отопления в условиях низких температур. Поставьте Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы предотвратить эту трагедию. Промедление стоит жизней», — написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

09:53 РФ наносит удары по объектам газодобычи, предприятиям в Днепре, по Южмашу — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Россия осуществляет удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.



«Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш», — сказал Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг.



09:45 Над Киевом сбили две ракеты — предварительная информация



09:43 Пролет крылатых ракет в Киевской области — видео



09:23 В Днепре — попадание в два инфраструктурных объекта

Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия, сообщил Кирилл Тимошенко.

09:15 В Одесской области — «прилет» по объекту инфраструктуры

Еще до объявления тревоги в Одессе слышали взрыв, местное издание Думска сообщало, что в нескольких домах выбило стекла.

09:13 Сообщается о взлете российских самолетов в Беларуси

09:10 В Киевской области подтвердили работу ПВО, над Киевом слышали взрывы — вероятно, тоже ПВО

09:05 Сообщается о взрывах в Днепре и, вероятно, работе ПВО в Полтавской, Черкасской, Харьковской областях