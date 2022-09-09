Почему Британия стала одним из самых открытых оппонентов России — отвечает Питер Померанцев 9 сентября, 17:49 Президент Украины Владимир Зеленский вручает на тот момент премьеру Великобритании Борису Джонсону высшую награду, которую может получить иностранец — орден Ярослава Мудрого, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Британский писатель и журналист Питер Померанцев рассказал в интервью НВ, почему Британия стала одним из самых открытых оппонентов России.

«Есть несколько важных моментов. Одна ситуация связана с отравлением Скрипалей [в 2018 году работники российского ГРУ на территории Великобритании попытались отравить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь]. Британцы очень обиделись на это. То есть как так: вы приходите и убиваете на нашей территории? Это очень не понравилось людям и задело их достоинство», — сказал Померанцев в интервью НВ.

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Также журналист отметил, что влияние российских олигархов на Великобританию преувеличено.

«Нет тесных экономических связей с Россией. Процент российских инвестиций — копейки. Рынок недвижимости — да, это проблема для политики, дома в Лондоне скупались олигархами, и не только российскими, людям это тоже не нравилось. Но мы все же полностью независимы от России. Великобритания отказалась от российских энергоносителей», — сказал он.

Кроме того, по мнению Померанцева, для противостояния с Россией у Британии есть исторические причины.

«В 19 веке была идея, что Россия — авторитарная империя, а мы — либеральная. Почитайте английскую публицистику 19 века, это все о том, что мы не Россия. Россия — это то, кем мы не хотели бы быть. У нас никогда не было такой романтики с РФ, как у Германии или Франции. Всегда было убеждение, что Россия — это ад и Англия — не Россия», — рассказал писатель.

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