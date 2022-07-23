Британия будет увеличивать помощь Украине после каждого ракетного удара РФ — Лиз Трасс

23 июля, 21:42
Глава британского МИД Лиз Трасс сейчас соревнуется за пост премьера Британии (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Глава британского МИД Лиз Трасс сейчас соревнуется за пост премьера Британии (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Великобритания будет увеличивать помощь Украине после каждого ракетного обстрела россиянами украинских городов.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании, один из двух кандидатов на должность премьер-министра Лиз Трасс во время онлайн-выступления на Втором саммите первых леди и джентльменов, сообщает Укринформ.

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«С каждой ракетой, попадающей в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, страдающим, мы будем оказывать Украине большую поддержку. Мы уже выделили более четырех миллиардов фунтов на разнообразную помощь и работаем совместно с партнерами по G7, чтобы ввести против России более мощные санкции, повысить коллективное давление на путинскую машину войны и увеличить коллективную помощь Украине», — сказала Трасс.

Она отметила, что количество доказательств военных преступлений России против гражданского населения в Украине растет. Сейчас РФ использует продовольствие как элемент войны.

«Но агрессор должен проиграть. Именно поэтому мы должны помогать украинцам вытеснить россиян из своей страны. Великобритания оказывает разную военную помощь — от БТР до беспилотников, мы помогаем с подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии. Мы ввели санкции против более 1 тысячи человек и более сотни разных предприятий. Эти жесткие действия направлены на усиление президента Зеленского», — акцентировала министр.

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По ее словам, в Великобритании знают, что Украина при поддержке свободного мира может выиграть войну.

Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Россия не отступит, ведь мы не можем позволить подобную агрессию в будущем. Именно на это будет направлена работа Великобритании", — заверила одна из двух кандидатов на должность премьер-министра.

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23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение к международному праву и обязательствам. Представитель Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Великобритания Одесса Украина-Великобритания саммит первых леди и джентльменов Лиз Трасс Война России против Украины Ракетный удар

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