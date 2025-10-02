Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, сообщает Nikkei .

По данным издания, перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.

В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского президента, лидер Северной Кореи готов к этой встрече.

24 января Трамп заявил, что планирует снова наладить сотрудничество с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже имеющиеся отношения, как лучший способ «растопить лед».

В то же время издание Business Insider писало, что война России против Украины решит, какие отношения будут между лидерами. В статье говорилось о том, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом с более слабой позицией, чем в 2017 году, и на этот раз ему придется иметь дело с более жестким и самоуверенным Ким Чен Ыном.