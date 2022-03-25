Эрдоган сообщил, что Украина и Россия «близки к консенсусу» в четырех пунктах из шести 25 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Турции Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия практически согласовали четыре пункта из шести, о которых страны не могли договориться в ходе переговоров.

Об этом сообщает CNN.

«Есть шесть тем, о которых говорят Украина с Россией; кажется они нашли общий язык по поводу четырех из них», — говорит Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Зеленский заявил, что готов отказаться от вступления в НАТО, хотя поначалу Украина твердо стояла на этой позиции.

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«Еще одна проблема — признание русского языка как официального. Зеленский тоже согласился на это. На русском говорят почти всюду в Украине, поэтому по этому вопросу не должно возникнуть препятствий», — рассказал президент.

Эрдоган назвал заявление Зеленского о необходимости проведения референдума по компромиссам с россией «умным лидерством».

Президент Турции также рассказал, что важной темой переговоров является демилитаризация Украины: «О принятии разоружения от А до Я речь не идет. Но здесь тоже нет непонятных аспектов. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по этому вопросу.

Четвертый пункт переговоров касается коллективной сохранности. «Украина продемонстрировала положительный подход и в этом отношении», — отметил Эрдоган.

Относительно пятого и шестого требований россии для остановки войны — признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей — украинская сторона не готова идти на уступки.

Также Эрдоган рассказал, что будет разговаривать с Владимиром Зеленским в пятницу, а с владимиром путиным на выходных или в первые дни следующей недели.



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