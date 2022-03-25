Позиция КНР. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов играть «конструктивную роль» для восстановления мира в Украине 25 марта, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Глава КНР Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Китай готов играть «конструктивную роль» для восстановления мира в Украине. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Джонсон обменялись мнениями относительно войны в Украине и глава КНР изложил принципиальную позицию Китая.

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«Он подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического разрешения украинского вопроса, а также возвращения мира в Украину. Китайская сторона по-прежнему готова играть в этом отношении конструктивную роль», — говорится в сообщении агентства.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Си Цзиньпинем.

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