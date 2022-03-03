Переговоры украинской и российской делегаций начались — ОП

3 марта, 16:49
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Украинская делегация на втором раунде переговоров (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)

Украинская делегация на втором раунде переговоров (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил НВ, что переговоры украинской и российской делегаций стартовали.

В своем Twitter Подоляк озвучил ключевые пункты «в начальной повестке»:

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

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https://twitter.com/tweetsnv/status/1499397293262323722?s=21
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499396123298971651

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе состоялся 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрелов Россией украинских городов.

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Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов, прежде чем можно будет вести содержательные переговоры о прекращении огня.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры с Россией Давид Арахамия Михаил Подоляк Война России против Украины

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