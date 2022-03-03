Украина не получила результатов, на которые рассчитывала на переговорах — Подоляк 3 марта, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Переговоры украинской и российской сторон 3 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга сообщил, что украинская и российская делегация закончили второй раунд переговоров.

По словам Подоляка, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала, но был «достаточно подробно обсужден гуманитарный аспект».

В официальном коммюнике, которое согласовали стороны, сказано, что они «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, для доставки продуктов и медикаментов в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится».

Советник главы ОП уточнил, что пока что прекращение огня возможно только во время эвакуации в местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. В ближайшее время для этого организуют специальные каналы связи и взаимодействия.

Третий раунд переговоров должен пройти в ближайшее время.

На втором раунде переговоров украинская делегация стремилась добиться немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе состоялся 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрелов Россией украинских городов.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов, прежде чем можно будет вести содержательные переговоры о прекращении огня.

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