Дмитрий Кулеба рассказал при каких условиях Украина готова рассматривать мирные планы 22 мая, 20:41 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны со всеми, если он будет базироваться на двух принципах. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, лучшую перспективу сейчас имеет «формула мира» Украины.

«Мы говорим со всеми, кто имеет свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа», — сказал Кулеба.

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Он пояснил, что не может быть в основе ни одного плана положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль РФ. Также не может быть никакой речи о замораживании войны.

«Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их совместить с формулой мира и интегрировать в нее», — добавил министр.

21 мая президент Владимир Зеленский заверил, что, пока российские захватчики не покинут всей территории Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.