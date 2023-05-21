Зеленский: Никто не сядет за стол переговоров с РФ, пока захватчики остаются на украинской земле 21 мая, 09:35 Владимир Зеленский подчеркнул, что формула мира должна быть поддержана резолюциями ООН (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заверил, что, пока российские захватчики не покинут всей территории Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.

Об этом он написал у себя в соцсетях в воскресенье, 21 мая, после своих поездок в Саудовскую Аравию и на саммит Большой семерки в Японию.

«Наш мир велик, но все мы в нем — вместе. И это наше общее дело — мир. Украина предложила миру формулу мира. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир», — заявил глава государства.

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По его словам, каждый пункт разработанной Украиной «формулы мира» должен быть поддержан резолюциями ООН.

«Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу», — подчеркнул украинский лидер.