«Китаю есть что сказать». В Ватикане призвали Пекин способствовать завершению войны в Украине

28 октября, 17:24
Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин (Фото: Львовская архидиецезия Римско-католической церкви в Украине)

Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин считает, что Китай должен сыграть более активную роль в прекращении войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время визита в детскую больницу в Риме, сообщает Vatican News во вторник, 28 октября.

«Участие Соединенных Штатов, безусловно, нужно, и мы надеемся, что Европа будет играть более заметную роль. Китай также имеет, что сказать — собственно, президент Трамп сейчас находится в Китае и на Дальнем Востоке, чтобы обсудить этот вопрос. Вклад каждого действительно нужен, чтобы сделать несколько шагов к миру», — сказал Паролин.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно активнее работать над прекращением всех войн, а для этого необходимо более широкое участие государств.

Госсекретарь Ватикана также отметил, что определенные переговоры для завершения войны продолжаются, «возможно, не публично», и выразил надежду, что они приведут к успеху.

15 сентября Папа Римский Лев XIV заявил, что видит маловероятным посредничество Ватикана в переговорах между Украиной и Россией.

Папа Римский Лев XIV во время воскресной молитвы 31 августа призвал к немедленному прекращению огня в Украине и к серьезному диалогу ради мира. Он выразил соболезнования украинцам, пострадавшим от новых обстрелов, и подчеркнул, что пришло время отказаться от «логики оружия» в пользу переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу за призыв, подчеркнув, что Россия должна остановить войну, которую сама начала, и что международное сообщество должно давить на Москву для восстановления реального мирного процесса.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Ватикан Папа римский Папа Лев XIV Война России против Украины мирные переговоры Переговоры с Россией

