Папа Римский совершит свои первые зарубежные визиты: куда поедет понтифик

Папа Римский Лев XIV в конце ноября отправится в свои первые зарубежные визиты (Фото: REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Лев XIV в конце ноября отправится в свою первую зарубежную поездку — он посетит Турцию и Ливан. Об этом во вторник, 7 октября, сообщила пресс-служба Святого Престола.

Как отметил директор пресс-службы Маттео Бруни, понтифик будет находиться в Турции с 27 по 30 ноября, после чего отправится в Ливан, где останется до 2 декабря 2025 года.

Папа принял приглашение от руководства обеих стран и церковных властей. В Турции он посетит город Изник (Никею) по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Программу визита в Ливан объявят позже.

Это будут первые международные поездки Папы Льва XIV после избрания его на престол Святого Петра.

Американец по происхождению Лев XIV был избран Папой в начале мая 2025 года. В начале июня Лев XIV поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал его к миру в Украине.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уже во второй раз встретился с Папой Римским Львом XIV в Риме. Понтифик поддержал мирные переговоры Украины и РФ.