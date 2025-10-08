Трамп заявил, что может до конца недели поехать на Ближний Восток, поскольку переговоры по Газе «идут хорошо»

Президент США Дональд Трамп отметил, что если он поедет на Ближний восток, то поедет либо 11 октября, либо 12 октября, но, при этом, не стал уточнять, какую страну он может посетить. (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он 12 октября может отправиться на Ближний Восток — исходя из того, как в Египте будут продвигаться переговоры по заключению соглашения опрекращении войны в сектореГаза.

Об этом 8 октября сообщает телеканал CNN.

«Они очень хорошо справляются. У нас там отличная команда, отличные переговорщики, и, к сожалению, отличные переговорщики есть и на другой стороне», — сказал Трамп.

Реклама

Как отметил президент США, по вышеуказанному поводу он уже разговаривал со своей командой.

«Я думаю, что это произойдет, есть хорошие шансы, что это произойдет. Я могу поехать туда в конце недели, возможно, в воскресенье. На самом деле, посмотрим, но есть очень хорошие шансы, что переговоры идут очень хорошо», — сказал он.

Трамп отметил, что если он поедет на Ближний восток, то уедет либо 11 октября, либо 12 октября, но, при этом, не стал уточнять, какую страну он может посетить.

Как ранее сообщал канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Египте, Израиль и ХАМАС во время первых двух дней достигли «прогресса».

Читайте также: Трамп не смог назвать конкретные гарантии Израиля о прекращении атак в Газе после освобождения заложников

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивается международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.