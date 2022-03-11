«Мы хотели, чтобы НАТО приняло общее решение». Дуда назвал чрезвычайно сложной ситуацию c передачей польских МиГ-29 Украине 11 марта, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита вице-президента США Камалы Харрис в Варшаву попытался сгладить конфликт с Вашингтоном, который выступил против предложения Польши передать польские МиГ-29 Украине.

Дуда назвал ситуацию «чрезвычайно сложной», так как в Украине идет «борьба за независимость, за суверенитет, за свободу и за выживание», и страны Запада всеми силами ее поддерживают, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы нисколько не сомневаемся, что им нужна помощь и поддержка. Позвольте мне сказать еще кое-что. Мы признаем, что они имеют право требовать этой помощи от международного сообщества. Они могут требовать эту поддержку от НАТО. Мы оказываем им гуманитарную и материальную помощь в меру своих возможностей. Мы пытаемся сделать все возможное. Некоторые ожидания были адресованы очень сильно и недвусмысленно в том числе и в отношении нас — в отношении Польши. Однако мы являемся членами Североатлантического альянса. На вопросы, связанные с безопасностью, мы должны смотреть не только через нашу собственную призму, через призму безопасности Польши, но и с точки зрения безопасности НАТО в целом», — заявил Дуда.

Он отметил, что, выступив с предложением переместить свои истребители на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, Польша «поступила так, как должен вести себя надежный член НАТО, который не хочет ставить НАТО в какую-либо сложную ситуацию».

«Мы хотели, чтобы НАТО в целом приняло общее решение, чтобы Польша оставалась заслуживающим доверия членом НАТО, а не страной, которая самостоятельно принимает решения по важным вопросам, влияющим на безопасность НАТО в целом», — объяснил польский президент.

8 марта в МИД Польши заявили, что страна готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Сообщалось, что Штаты могли дальше передать эти истребители Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Польшу за готовность продолжать искать пути помощи Украине, но подчеркнул, что США не поддерживают передачу Воздушным силам ВС Украины дополнительных истребителей на данный момент. Передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно воспринята как эскалация и может привести к серьезной реакции со стороны России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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