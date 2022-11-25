Передача Украине ПВО IRIS-T стала примером для партнеров — посол Германии 25 ноября, 04:32 IRIS-T (Фото:Wikimedia)

Передача по Германии Украине системы ПВО IRIS-T стала примером для других партнеров. IRIS-T уже работает на фронте.

Такое мнение высказала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен на видеомероприятии, организованном Немецким обществом внешней политики, передает Укринформ.



«Предоставление IRIS-T действительно очень сильно мотивировало других партнеров, которые также передали системы противовоздушной обороны, и это стало одним из наиболее положительных аспектов», — сказала дипломат.

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Она напомнила, что система ПВО IRIS-T была передана Украине буквально на следующий день после октябрьских обстрелов со стороны РФ и оказалась очень эффективной.

Посол подчеркнула, что Германия поставляет Украине большое количество оружия и федеральное правительство регулярно обновляет списки запланированных к передаче вооружений.

Фельдгузен также сообщила, что ФРГ оказывает Украине помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетами.