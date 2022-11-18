NASAMS и IRIS-T — уже на фронте. Систему Hawk уже готовят к тому, чтобы она стала в боевые порядки ВСУ — Игнат

18 ноября, 14:17
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ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com)

ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com)

Система ПВО Hawk готовится к тому, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил ВСУ, сообщил спикер Командования ВС ВСУ Украины Юрий Игнат в пятницу, 18 ноября.

ЗРК HAWK / Инфографика: НВ

По его словам, и NASAMS, и IRIS-T уже работают на фронте.

«Ожидаем, что заработает и система Hawk, которую уже готовят к тому, чтобы она стала в боевые порядки Воздушных сил», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, таким способом будем усиливать существующую систему ПВО.

10 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.

Ранее Испания передала Украине пакет военной помощи, включающий:

  • батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;
  • четыре системы ПВО Hawk;
  • противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;
  • другое военное снаряжение.
https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=165s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Война России против Украины ПВО HAWK

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