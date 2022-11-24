Германия ответила на предложение Польши передать системы ПВО Patriot Украине 24 ноября, 19:58 Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

Об этом сообщает Spiegel.

Министр подчеркнула, что Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначены для обороны территории Альянса.

Видео дня

«Если они будут развернуты за пределами территории НАТО, то это нужно сначала обсудить с НАТО и союзниками», — сказала она.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

В результате погибли два гражданина Польши.

Президент страны Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.