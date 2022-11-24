Германия ответила на предложение Польши передать системы ПВО Patriot Украине
Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.
Об этом сообщает Spiegel.
Министр подчеркнула, что Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначены для обороны территории Альянса.
«Если они будут развернуты за пределами территории НАТО, то это нужно сначала обсудить с НАТО и союзниками», — сказала она.
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.
Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.
В результате погибли два гражданина Польши.
Президент страны Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.