Германия ответила на предложение Польши передать системы ПВО Patriot Украине

24 ноября, 19:58
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Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

Об этом сообщает Spiegel.

Министр подчеркнула, что Patriots являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначены для обороны территории Альянса.

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«Если они будут развернуты за пределами территории НАТО, то это нужно сначала обсудить с НАТО и союзниками», — сказала она.

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Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

В результате погибли два гражданина Польши.

Президент страны Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО ЗРК Patriot Кристина Ламбрехт

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