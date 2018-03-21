Пентагон: Россия решила стать стратегическим соперником

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать стратегическим соперником Запада.

Об этом глава Пентагона заявил комментируя отравление экс-агента Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию.

"Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Россией там, где это возможно…К сожалению, они решили стать стратегическим соперником, как можно судить на основе того, что произошло в Соединенном Королевстве", – цитирует Мэттиса Голос Америки.

Отвечая на вопрос, удивили ли его итоги президентских выборов в России, Мэттис сказал: Ни в малейшей степени.

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В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп озвучил основные положения новой редакции стратегии национальной безопасности, которая станет каркасом американской внешней политики на ближайшие годы. Главными угрозами для интересов Вашингтона прогнозируемо названы КНДР и Иран.

Россия и Китай названы конкурентами США и государствами-ревизионистами, стремящимися бросить вызов Вашингтону и подорвать его безопасность и процветание.