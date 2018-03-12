Глава Пентагона: Россия ведет гонку вооружений сама с собой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что высказывания российского президента Владимира Путина о новом вооружении, были "разочаровывающими, но неудивительными".
По словам Мэттиса, Россия ведет "гонку вооружений сама с собой", сообщает The Washington Post.
"В конце концов, они могут потратить на это все деньги. Это не меняет мой стратегический расчет. Я просто предположил, что все это будет стоить больших затрат для россиян", - добавил глава Пентагона.
По его словам, стратегический план Пентагона остается направленным на противодействие Москве.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ядерной ракеты, которая, по его словам, сможет преодолеть американскую систему ПРО.
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