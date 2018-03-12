Глава Пентагона: Россия ведет гонку вооружений сама с собой

По словам Джеймса Мэттиса, Россия может потратить на гонку вооружений все свои деньги

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что высказывания российского президента Владимира Путина о новом вооружении, были "разочаровывающими, но неудивительными".

По словам Мэттиса, Россия ведет "гонку вооружений сама с собой", сообщает The Washington Post.

"В конце концов, они могут потратить на это все деньги. Это не меняет мой стратегический расчет. Я просто предположил, что все это будет стоить больших затрат для россиян", - добавил глава Пентагона.

По его словам, стратегический план Пентагона остается направленным на противодействие Москве.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ядерной ракеты, которая, по его словам, сможет преодолеть американскую систему ПРО.