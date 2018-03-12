Глава Пентагона: Россия ведет гонку вооружений сама с собой

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По словам Джеймса Мэттиса, Россия может потратить на гонку вооружений все свои деньги

По словам Джеймса Мэттиса, Россия может потратить на гонку вооружений все свои деньги

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что высказывания российского президента Владимира Путина о новом вооружении, были "разочаровывающими, но неудивительными".

По словам Мэттиса, Россия ведет "гонку вооружений сама с собой", сообщает The Washington Post.

"В конце концов, они могут потратить на это все деньги. Это не меняет мой стратегический расчет. Я просто предположил, что все это будет стоить больших затрат для россиян", - добавил глава Пентагона.

По его словам, стратегический план Пентагона остается направленным на противодействие Москве.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ядерной ракеты, которая, по его словам, сможет преодолеть американскую систему ПРО.

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