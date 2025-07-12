Пентагон призывает Японию и Австралию четко обозначить свою позицию в случае возможной войны между США и Китаем, если Пекин совершит нападение на Тайвань , сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников.

По их словам, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы неоднократно поднимал этот вопрос во время встреч с представителями оборонных структур Японии и Австралии.

Реклама

Один из чиновников Пентагона отказался комментировать содержание переговоров, но отметил, что целью контактов было «активизировать и ускорить усилия по укреплению сдерживания сбалансированным и справедливым способом».

Он подчеркнул, что США стремятся предотвратить войну путем создания надежного механизма сдерживания.

«Это требует силы, но это простой факт, что наши союзники также должны внести свой вклад. Мы не стремимся к войне. Мы также не стремимся доминировать над самим Китаем. Мы обеспечиваем, чтобы Соединенные Штаты и их союзники имели военную силу для обеспечения дипломатии и обеспечения мира», — сказал он.

Министерство обороны Японии в ответ заявило, что им сложно отвечать на гипотетические вопросы о потенциальном конфликте вокруг Тайваня. В ведомстве отметили, что любое реагирование будет происходить «на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и национальным законодательством».

Посольство Австралии в США воздержалось от комментариев.

Инфографика: NV

9 июля Bloomberg сообщило, что Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю из-за угроз со стороны Китая.

В марте агентство писало, что министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это произойдет в 2027 году.