Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что его страна ведет переговоры с США о возможности купить две системы Patriot для Украины .

В интервью для Financial Times Писториус рассказал, что у Германии осталось мало систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставлять их Украине.

По его словам, у Германии были 12 этих «критически важных» систем, из которых три уже предоставлены Киеву, две находятся в Польше, а еще одна постоянно находится на техобслуживании или задействована в обучении.

Писториус отметил, что в Германии осталось только шесть систем.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше», — сказал он.

Немецкий министр добавил, что обсудит предложение, которое он сделал главе Пентагона Питу Гегсету в прошлом месяце, чтобы позволить Германии купить две системы Patriot у США для Киева.

Однако, он отметил, что Германия не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus Украине, несмотря на волну недавних воздушных атак России и возобновленный запрос Киева.

Ранее координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.