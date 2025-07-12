Германия надеется достичь соглашения с США о покупке для Украины двух систем ПВО . Министр обороны ФРГ Борис Писториус будет говорить об этом с представителями США во время своего визита в Вашингтон 14 июля.

Об этом в субботу, 12 июля, сообщил главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, отмечает Интерфакс-Украина.

«Вы наверняка знаете, что министр обороны [Писториус] говорил… с американским коллегой Питом Гегсетом и предложил купить из американской промышленности или из американских запасов две системы Patriot. Эти переговоры продолжаются, и они также проводились на уровне штатов и правительств в течение последних дней. Наш министр поедет в понедельник в Вашингтон. И мы надеемся достичь соглашения», — сказал он во время брифинга в Киеве.

Фройдинг добавил, что после визита Писториуса в Вашингтон немецкая сторона сможет сообщить о сроках и условиях поставки систем.

Инфографика: NV

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.