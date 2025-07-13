Германия профинансирует поставки Украине ракет Patriot большой дальности

Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

Об этом сообщил координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг, передает ZDF.

По его словам, Германия уже начала собственное производство ракет к Patriot, которое будет независимым от поставок из США.

«Нам нужно оружие, способное проникать вглубь территории России и поражать склады, командные пункты, аэродромы и авиацию», — заявил Фрейдинг.

Ожидается, что первые дальнобойные системы вооружения поступят в Украину уже в конце июля — в рамках соглашения с украинским Министерством обороны, которое инициировал Берлин в мае.

Полноценные серийные поставки ракет Patriot планируются на 2026−2027 годы. По словам генерала, это решение существенно усилит обороноспособность Украины уже в ближайшие недели и месяцы.