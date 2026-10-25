Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет к системам Patriot есть продвижение, но этот процесс идет очень медленно.

«Есть продвижение (в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot — ред.), просто оно очень медленное. Медленнее, чем полет российских ракет. Это не работает так просто. Нельзя сказать: „Да, мы вам дадим (ракеты — ред.)“, а потом месяц или два не давать… Называют сроки, а потом они меняются. Договариваемся о количестве — меняется количество», — заявил Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября.

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Он объяснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов.

«А подтверждение — это подпись. То есть если и эти подписи замедляются — наверное, что-то не так, что-то там какие-то другие планы», — сказал президент Украины.

В интервью ТСН Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне усиления российских атак баллистической.

22 октября Зеленский сообщил, что ночью Россия выпустила по столице 21 баллистическую ракету; ПВО не удалось сбить ни одну из них.

По мнению президента, Россия будет усиливать баллистические атаки на Украину на фоне сокращения поставок американских ракет-перехватчиков.

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала свои запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что почти все баллистические ракеты во время удара 14 октября не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.