Зеленский заявил о блокировке уже согласованных европейцами поставок ракет-перехватчиков для Patriot

Пожар после попадания российского БПЛА в пятиэтажный жилой дом в Глухове Сумской области, 24 октября (Фото: ГСЧС Сумской области / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал разблокировать поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot , которые уже были согласованы Европой.

На этом Зеленский акцентировал внимание в воскресенье, 25 октября, комментируя российские удары по Украине в течение недели.

«Только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов. К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов», — подчеркнул президент.

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Зеленский акцентировал, что такова реакция России на дипломатию и деизоляцию.

«Очень важно, чтобы параллельно с переговорным процессом не снижалась поддержка защитников жизни. Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки ракет-перехватчиков для „пэтриотов“. Нужно продолжать поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных шахедов», — заявил он.

Зеленский добавил, что каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимними месяцами, помогает сохранять жизни.

Он также подчеркнул, что вечером 24 октября в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека. Еще 22 человека получили ранения, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по жилой многоэтажке, в результате чего пострадали шесть человек. В Харькове РФ сначала нанесла удар по строительному гипермаркету, а затем — повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Есть раненые спасатели.

«Этой ночью также были удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу», — отметил президент.

В общей сложности, по его словам, повреждения зафиксированы в девяти областях.

19 октября издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Это вызвало подозрения, что Вашингтон намеренно задерживает поставки этого оружия, чтобы оказать давление на Киев.

Тогда же Зеленский заявил , что Пентагон задерживает поставки ракет, которые партнеры Украины уже оплатили. А европейские страны ожидают одобрения Хегсета, чтобы передать это оружие из своих запасов.

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22 октября Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты будут усиливать баллистические атаки на Украину, особенно на фоне сокращения поставок официальному Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Он также подчеркнул, что поставки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot — даже от европейских партнеров — зависят от властей США.

«Европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это акцептует американская сторона, вот и все», — отметил он.

В интервью ABC, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак баллистикой.