Зеленский заявил о блокировке уже согласованных европейцами поставок ракет-перехватчиков для Patriot
Пожар после попадания российского БПЛА в пятиэтажный жилой дом в Глухове Сумской области, 24 октября (Фото: ГСЧС Сумской области / Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал разблокировать поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot , которые уже были согласованы Европой.
На этом Зеленский акцентировал внимание в воскресенье, 25 октября, комментируя российские удары по Украине в течение недели.
«Только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов. К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов», — подчеркнул президент.
Зеленский акцентировал, что такова реакция России на дипломатию и деизоляцию.
«Очень важно, чтобы параллельно с переговорным процессом не снижалась поддержка защитников жизни. Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки ракет-перехватчиков для „пэтриотов“. Нужно продолжать поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных шахедов», — заявил он.
Зеленский добавил, что каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимними месяцами, помогает сохранять жизни.
Он также подчеркнул, что вечером 24 октября в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека. Еще 22 человека получили ранения, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по жилой многоэтажке, в результате чего пострадали шесть человек. В Харькове РФ сначала нанесла удар по строительному гипермаркету, а затем — повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Есть раненые спасатели.
«Этой ночью также были удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу», — отметил президент.
В общей сложности, по его словам, повреждения зафиксированы в девяти областях.
19 октября издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Это вызвало подозрения, что Вашингтон намеренно задерживает поставки этого оружия, чтобы оказать давление на Киев.
Тогда же Зеленский заявил , что Пентагон задерживает поставки ракет, которые партнеры Украины уже оплатили. А европейские страны ожидают одобрения Хегсета, чтобы передать это оружие из своих запасов.
22 октября Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты будут усиливать баллистические атаки на Украину, особенно на фоне сокращения поставок официальному Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО.
Он также подчеркнул, что поставки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot — даже от европейских партнеров — зависят от властей США.
«Европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это акцептует американская сторона, вот и все», — отметил он.
В интервью ABC, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак баллистикой.