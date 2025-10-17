Зеленский встретился в США с производителями Patriot и F-16: обсудили сотрудничество и укрепление ПВО

Зеленский во время встречи с представителями компании Raytheon во время встречи с представителями компании (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с представителями оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

Глава государства сообщил, что представителям компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot, он рассказал о ситуации на поле боя и усилении ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Реклама

По его словам, во встрече обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны, увеличение дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства.

«Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию», — подчеркнул он.

Во время встречи с представителями компании Lockheed Martin, которая производит истребители F-16, обсуждались перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии, отметил Зеленский.

Президент Украины рассказал о конкретных потребностях в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16.

«Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей ПВО. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации», — подчеркнул Зеленский.

17 октября Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.