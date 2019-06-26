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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Скандального депутата Госдумы Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ

Вчера, 12:00
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duma.gov.ru

Слуцкого еще раз попробуют избрать вице-президентом ПАСЕ

Депутата Государственной думы РФ Леонида Слуцкого не избрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Европейская правда, для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, «за» проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных — 158.

Сегодня состоится вторая попытка избрать Слуцкого, на этот раз для избрания достаточно простого большинства. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата.

Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами, и поэтому обычно осуществляется автоматически. Но по требованию главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, поддержанному несколькими депутатами, эта процедура была изменена.

Голосование за кандидатуру Слуцкого прошло вчера в закрытом режиме.

В России Слуцкий оказался в центре скандала, после того как три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий вину отрицает.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ Леонид Слуцкий

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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