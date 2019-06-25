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Россия выдвинула на пост замглавы ПАСЕ скандального депутата Госдумы

25 июня, 15:28
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Кадр видео Первого канала

Леонид Слуцкий находится под санкциями

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) намерена проголосовать по кандидатуре заместителя главы российской делегации Леонида Слуцкого, которого выдвигают кандидатом на пост заместителя главы ПАСЕ.

Тайное голосование состоится во второй половине дня 25 июня, результаты должны быть объявлены утром 26 июня.

Слуцкий является председателем комитета Госдумы в международных делах и находится под действием санкций ЕС.

В России Слуцкий оказался в центре скандала, после того как три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий вину отрицает.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.


Теги:   Леонид Слуцкий Россия ПАСЕ

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