Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим

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Древние кварталы Иерусалима

Древние кварталы Иерусалима

Парагвай вслед за США и Гватемалой решил переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, сообщили в правительстве Парагвая и израильском Министерстве иностранных дел.

"Президент Парагвая Орасио Картес планирует приехать в Израиль к концу месяца, чтобы открыть посольство в Иерусалиме", - цитирует Reuters заявление официального представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона.

Представитель правительства Парагвая уточнил, что Картес планирует поездку в Израиль 21 мая или 22 мая.

В Палестине резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", - заявили в Организации освобождения Палестины.

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Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Официальная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме запланирована на 14 мая. Президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит церемонию.

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Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

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