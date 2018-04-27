Трамп может поехать на открытие посольства в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может поехать в Израиль на открытие нового американского посольства в Иерусалиме.

Об этом он заявил 27 апреля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает The Jerusalem Post.

Глава Белого дома подчеркнул, что считает "идеальным" местоположение посольства в Арноне в Западном Иерусалиме.

Ранее в администрации президента США заявили, что Трамп вряд ли возглавит делегацию, а вместо него на открытие посольства отправятся министр финансов США Стив Мнучин, его дочь Иванка Трамп и старший советник Джаред Кушнер.

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Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.