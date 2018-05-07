В Иерусалиме появились дорожные знаки с надписью Посольство США

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Церемония открытия посольства США в Иерусалиме запланирована на 14 мая

Церемония открытия посольства США в Иерусалиме запланирована на 14 мая

В Иерусалиме появилось минимум три дорожных знака с надписью Посольство США на трех языках: на английском, иврите и арабском.

Как рассказали очевидцы агентству Reuters, знаки установлены недалеко от здания, где сейчас находится консульство США.

Официальная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме запланирована на 14 мая. Президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит церемонию.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

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Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

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