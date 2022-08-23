Осенью состоится еще один саммит Крымской платформы — Стефанчук

23 августа, 20:30
Саммит Крымской платформы, 23 августа (Фото:Офис президента)

Саммит Крымской платформы, 23 августа (Фото:Офис президента)

Осенью 2022 года состоится первый парламентский саммит международной Крымской платформы. Он пройдет в Хорватии.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

«Сегодня мне выпала большая честь и приятность анонсировать проведение первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, который состоится в конце октября. Ориентировочно 24−25 октября, в Хорватии, городе Загребе», — сказал он.

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Первый саммит Крымской платформы провели в Киеве в 2021 году в Киеве. Теперь офис Крымской платформы работает в столице постоянно.

Во вторник, 23 августа, Украина провела уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате.

https://www.youtube.com/watch?v=zpkm1eFMBM4

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем участвовали 46 международных делегаций.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Руслан Стефанчук Крымская платформа Война России против Украины

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