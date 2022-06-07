Варшава поставит Украине 56 пушек-гаубиц Krab — польские СМИ 7 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Поставки должны быть осуществлены в течение нескольких месяцев, а за доставку боеприпасов, вероятно, отвечают США (Фото:Kancelaria Premiera/Twitter)

Польша поставит Украине 56 пушек-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что в Киеве был подписан контракт на поставку 56 самоходных гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых. Это крупнейший экспортный контракт польской военной промышленности за последние годы.

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Поставки должны быть осуществлены в течение нескольких месяцев, а за доставку боеприпасов, вероятно, отвечают США, уточнили СМИ.

«С правильным боеприпасом дальность действия этих гусеничных гаубиц составляет примерно 40 км», — пишет Dziennik.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Украина и Польша подписывают один из самых крупных контрактов на покупку оружия за последние 30 лет.

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