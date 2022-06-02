«Мы едины». США построят в Польше более сотни военных объектов 2 июня, 21:04 Цей матеріал також доступний українською США и Польша (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

В ближайшие 10 лет США планируют построить в Польше 110 военных объектов разного назначения, рассказал американский посол в Варшаве Марек Бжезинский.

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«В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов», — уточнил он, выступая в ходе церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в местности Повидз, расположенной в центральной части Польши.

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По словам дипломата, такие проекты значительно повысят боевую готовность. Он отметил, что речь идет, в том числе и об учебных объектах, столовых, казармах, а также объектах иного назначения.

«Если возникнет необходимость, Польша и США готовы совместно ответить на любую угрозу. Мы едины», — уточнил он.

26 мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Страна планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему.

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