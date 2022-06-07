Польша и Украина подпишут один из самых больших контрактов на поставки оружия — Моравецкий 7 июня, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина и Польша подписывают один из самых крупных контрактов на покупку оружия за последние 30 лет. Об этом сообщила канцелярия польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Twitter во вторник, 7 июня.

«Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия — [на] продажу оружия для украинцев в Украине. Это оружие хорошо испытано, и мы знаем, что оно будет очень важным на поле боя», — цитирует слова Моравецкого канцелярия польского премьера в Twitter.



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Как сообщает PAP со ссылкой на заявления премьера, Украина частично оплатит оружие из своего бюджета, частично — за средства от ЕС, а Польша сможет улучшить свой производственный потенциал, в частности, уделить особое внимание развитию ствольной и реактивной артиллерии.

Министр госактивов Польши Яцек Сасин добавил, что стоимость контракта превышает 2,7 млрд злотых, передает Укринформ.

Ранее Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия для изготовления оружия и военной техники.

По информации издания Dziennik, Украина закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab в дополнение к уже поставленным 18 установкам.

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