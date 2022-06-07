Польша и Украина подпишут один из самых больших контрактов на поставки оружия — Моравецкий

7 июня, 18:28
Цей матеріал також доступний українською
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина и Польша подписывают один из самых крупных контрактов на покупку оружия за последние 30 лет. Об этом сообщила канцелярия польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Twitter во вторник, 7 июня.

«Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия — [на] продажу оружия для украинцев в Украине. Это оружие хорошо испытано, и мы знаем, что оно будет очень важным на поле боя», — цитирует слова Моравецкого канцелярия польского премьера в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/PremierRP/status/1534162887870226432
Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Самая большая глупость в войне. Что сделал Путин

Как сообщает PAP со ссылкой на заявления премьера, Украина частично оплатит оружие из своего бюджета, частично — за средства от ЕС, а Польша сможет улучшить свой производственный потенциал, в частности, уделить особое внимание развитию ствольной и реактивной артиллерии.

Министр госактивов Польши Яцек Сасин добавил, что стоимость контракта превышает 2,7 млрд злотых, передает Укринформ.

Ранее Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия для изготовления оружия и военной техники.

По информации издания Dziennik, Украина закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab в дополнение к уже поставленным 18 установкам.

Украина и Польша вместе. Почему Старая Европа против? – Владимир Вятрович, историк

https://www.youtube.com/embed/7Zr5dss31Tk
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Военная помощь Поставки оружия Украина-Польша Матеуш Моравецкий Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X