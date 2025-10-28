В Беларуси утверждают, что российский Орешник заступит на боевое дежурство в стране до конца года

Российский ракетный комплекс Орешник будет размещен в Беларуси до конца текущего года. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

По ее словам, работы по созданию условий для размещения комплекса на территории страны «уже завершаются».

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому все разговоры — быть или не быть Орешнику — на этом исчерпаны», — сказала Эйсмонт.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал размещение российского ракетного комплекса Орешник на территории Беларуси «ответной мерой на эскалацию».

12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с российским диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.

Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.

1 июля 2025 года он заявил, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года.

Лукашенко также утверждал, что об Орешнике он договорился с Путиным в Волгограде.

«В Волгограде мы договорились со „старшим братом“, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции Арешника будут в Беларуси. Работу Арешника вы видели. До конца года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко.

30 сентября белорусский диктатор, предположительно, впервые продемонстрировал модель российской баллистической ракеты средней дальности Орешник. Во время встречи с премьер-министром Кыргызстана в кабинете Лукашенко заметили макет пусковой установки. Аналитики считают, что речь идет именно об Орешнике.