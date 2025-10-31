«Сядем с Путиным и решим бахнуть». Лукашенко пригрозил Западу применением Орешника после того, как оружие разместят в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский Орешник . Он заявил, что хочет «продемонстрировать готовность ответить в случае обострений».

Об этом в пятницу, 31 октября, написало пропагандистское агентство Белта.

Лукашенко утверждает, что хочет, чтобы «они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо». Вероятно, он имел в виду страны Запада.

«Вот мы сядем с Путиным [российским диктатором], примем решение и бахнем», — говорит белорусский диктатор.

По его словам, Орешник — «страшное вооружение», и его введение в строй должно быть сигналом так называемым внешним оппонентам. Он добавил, что войну в Украине, по его версии, «начали» из-за притеснения русскоязычных в Донецкой области.

Ранее у Лукашенко заявляли, что Арешник будет размещен в Беларуси до конца текущего года.

Лукашенко назвал размещение российского ракетного комплекса Орешник на территории Беларуси «ответной мерой на эскалацию».

12 декабря 2024 года Лукашенко после встречи с российским диктатором России Владимиром Путиным поручил начальнику генерального штаба ВС РБ обеспечить размещение ракетного комплекса Орешник на территории страны и «грамотно» спланировать его применение.

Позже Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории страны «десяток» российских ракет Орешник, которые страна-агрессор РФ впервые применила для удара по Украине 21 ноября 2024 года во время атаки на Днепр.

1 июля 2025 года он заявил, что комплекс Орешник разместят в стране до конца 2025 года.

Лукашенко также утверждал, что об Орешнике он договорился с Путиным в Волгограде.