«Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве «вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой».

Зеленский назвал Москву «столицей безнаказанности» и отметил, что то, что там скрываются самые известные убийцы и преступники мира, является показательным.

«Россия скрывает свои собственные преступления и преступления других. Единственный способ положить конец безнаказанности — это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах», — подытожил украинский президент.

26 сентября стало известно, что Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада за преступления, связанные с умышленным убийством двух или более лиц, нападением с целью разжигания гражданской войны и пытками, которые привели к смерти.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.