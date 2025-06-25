Орбан в Гааге заявил, что его задачей является не допустить членства Украины в ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Гааге в среду, 25 июня, заявил в очередной раз, что он против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать эти процессы.

«НАТО не имеет никакого дела к Украине. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя задача — чтобы так и оставалось», — сказал Орбан во время пресс-конференции по прибытии на саммит НАТО.

В частности, так Орбан ответил на вопрос о том, как он относится к участию украинского президента Владимира Зеленского в саммите.

По его словам, присоединение Украины к ЕС несет риск эскалации войны для всего союза. Он также заявил, что не видит в России реальной угрозы для НАТО.

Ранее Орбан заявил, что ряд стран Альянса — США, Турция, Словакия и Венгрия — выступили против полноценного участия Зеленского в саммите НАТО, который проходит 24−25 июня в Гааге.

Кроме того, глава венгерского правительства подчеркнул, что выступает против вступления Украины в НАТО или ЕС в любой форме, считая это несовместимым с национальными интересами Венгрии.