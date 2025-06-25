Орбан заявил, что якобы ряд стран не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд стран Альянса — США, Турция, Словакия и Венгрия — выступили против полноценного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который проходит 24−25 июня в Гааге.

Об этом сообщает издание Origo.

По словам Орбана, тот факт, что Зеленский не включен в официальную программу мероприятия, свидетельствует об изменении политической позиции:

Реклама

«Американцы, турки и словаки ясно дали понять — они не желают видеть Зеленского за одним столом, когда речь идет о НАТО», — заявил Орбан.

Кроме того, глава венгерского правительства подчеркнул, что выступает против вступления Украины в НАТО или ЕС в любой форме, считая это несовместимым с национальными интересами Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.