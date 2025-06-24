МИД Украины назвал «референдум» Орбана по Украине «антиукраинской истерией»

Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025 , который был инициирован правительством и продолжался с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Пресс-служба МИД пишет, что Украина уважает тех венгров, которые приняли участие в референдуме, включая тех, кто имеет мнение, которое не совпадает с украинским.

«Официальные результаты консультаций до сих пор не опубликованы. Однако трудно сомневаться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления», — говорится в сообщении министерства.

Венгерское правительство приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат, отметили в МИД.

«Консультации сопровождало агрессивное нагнетание безосновательной ненависти ко всему, что связано с Украиной. Такая информационная кампания продолжается уже много месяцев. Венгерские чиновники придумывают несуществующие угрозы со стороны Украины для безосновательного запугивания венгерских граждан», — добавили в ведомстве.

В МИД добавили, что настоящая цель этой «антиукраинской истерии» заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на мнимого внешнего врага. В министерстве убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту «примитивную манипуляцию».

«Считаем венгерский народ дружественным и благодарны всем венграм, которые искренне поддерживают Украину и украинцев в течение полномасштабной войны. Уверены, что большинство венгерского общества прекрасно понимает, что Украина и украинцы не являются их врагами», — отметили в пресс-службе.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр и его партия Тиса считают реальные показатели гораздо ниже — не более 600 тысяч.