Италия будет призывать к перемирию в Украине и на Ближнем Востоке во время зимних Олимпийских игр

Италия подаст в ООН предложение об объявлении глобального перемирия во время зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает ANSA.

Он подчеркнул, что Италия всегда выступает за «мир, развитие и рост».

«Учитывая Олимпийские игры в Милане и Кортине, мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об объявлении олимпийского перемирия для всех войн, включая войны в Украине и на Ближнем Востоке», — сказал Таяни.

Он также добавил, что нельзя терять надежду на мир.

«Мы поддерживаем план США (по Газе — ред.) и, как сказал Папа (Римский — ред.) Лев, мы никогда не должны терять надежду на мир», — отметил он.

Олимпийское перемирие — это древнегреческая традиция временного прекращения всех военных действий на время проведения Олимпийских игр. Оно вводилось, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований и вернуться домой. Перемирие объявлялось за несколько месяцев до игр и действовало некоторое время после их завершения. В современности эту идею возродили — с 1993 года ООН призывает страны соблюдать Олимпийское перемирие во время проведения Олимпиад как символ мира и единства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что во время переговоров с Путиным на Аляске они пришли к согласию, что лучший способ закончить войну — это заключить мирное соглашение, а не договоренность о прекращении огня.

Также журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х писал, что во время встречи на Аляске 15 августа была достигнута предварительная договоренность о прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ. Однако позже советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии под постом Кэррола написал, что Офис президента «еще ничего не слышал об этом».

Также телеканал CNN сообщал, что Трамп и Путин не достигли никаких официальных договоренностей о прекращении огня в Украине по итогам двусторонней встречи на Аляске.