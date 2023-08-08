В России переписали школьный учебник истории, добавив фейки о войне в Украине 8 августа, 05:04 Новый пропагандистский учебник по истории РФ (Фото:t.me/rbc_news)

В РФ показали новые учебники по истории, в которых полностью переписали разделы с 1970-х годов, а также добавили новый — о войне в Украине, которую страна-террорист называет «специальной военной операцией».

Об этом сообщает российское издание РБК.



Помощник президента РФ Владимир Мединский, который является соавтором учебника, заявил, что учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории.

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В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о войне России против Украины.

В частности, российская пропаганда прописала такие главные тезисы раздела о вторжении РФ в Украину, так называемую «специальную военную операцию»:

В начале XXI века, как говорится в учебнике, Россия «исходила из того, что холодная война осталась позади», а будущее — за развитием «добрососедских отношений с США и Западом». Однако «усиление» России в начале 2000-х США не устраивало, отмечают авторы учебника.

Также в книге упоминается выражение, которое существует только в РФ, — «украинский неонацизм». Там это описывают, как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».

«Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, а все русское объявлено враждебным», — так начинается параграф под названием «Украина — ультранационалистическое государство».

Целью войны России против Украины в учебнике названа «защита Донбасса и упреждающее обеспечение безопасности России». В нем также говорится, что «Запад завалил украинский режим деньгами и оружием», а против «России ввел незаконные санкции».

В параграфе «Россия — страна героев» авторы пишут, что Донбасс «девять лет поливается кровью».

Описывая тактику НАТО, авторы учебника отмечают, что «армия ВСУ оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть», используя «собственных граждан как «живой щит

Отдельный абзац в посвященном войне разделе учебника — о фейках: «Узнавая в Интернете любую информацию о том, что происходит в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером.

Еще один абзац посвящен иноагентам. В нем школьникам объясняют, что означает приписка «иноагент», которую «иногда» можно увидеть в публикации напротив фамилии того или иного человека. «Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, оно обязано регистрироваться как иностранный агент».

Российское издание отмечает, что в целом авторы учебника часто прибегают не к изложению материала, а к призывам и прямым обращениям к читателю. Одно из них гласит: «После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — поистине страна возможностей».

Новый учебник, переписанный за 5 месяцев, должны получить 650 тыс. российских школьников.