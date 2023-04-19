В России из учебника убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси 19 апреля, 21:38 Памятник основателям Киева (Фото:via Wikipedia)

Из российского школьного учебника Окружающий мир для учеников четвертых классов убрали несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси.

На это обратило внимание Медиазона.

Журналисты сравнили учебник, изданный в этом году издательством Просвящение, с его предварительной версией — и выяснилось, что если в издании 2021 князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто «в столице».

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Кроме того, если в предыдущем учебнике «после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а автором летописи Повесть временных лет значился «монах Киево-Печерского монастыря Нестор», то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, где жил и работал.

Журналисты Медиазоны также обратили внимание на то, что в учебнике истории России для учеников шестого класса изменилась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 этой датой значится 882 год, «когда Олег объединил Новгород и Киев», а в новой редакции — 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.