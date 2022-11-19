Еще в одном лицее Харьковской области нашли учебники и дипломы российского образца 19 ноября, 18:57 В купянском лицее нашли учебники и дипломы российского образца (Фото:khar.gp.gov.ua)

Прокуроры окружной прокуратуры совместно со следователями полиции при осмотре лицея в Купянске Харьковской области обнаружили и изъяли учебники и дипломы российского образца.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, правоохранители изъяли более трех тысяч российских учебников для школьников 1—11 классов. Кроме того, выявлены «дипломы о среднем профессиональном образовании» российского формата, нагрудные медали для учащихся с российскими флагами.

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Во время осмотра правоохранители также нашли «свидетельство о государственной аккредитации», выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 14 июля, согласно которому украинскому учебному заведению незаконно предоставлен статус российского.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111−1 УК Украины).

Это уже второе учебное заведение в Купянске, где правоохранители находят российские учебники. Ранее в другом купянском лицее было обнаружено и изъято более 5 тысяч российских учебников для школьников 1—11 классов, а также аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».