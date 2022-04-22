Пентагон объявил о начале поставок Украине новейших боевых беспилотников Ghost 22 апреля, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Пентагоне объявили о поставках Украине новейших боевых беспилотников Ghost. Они хорошо подходят для предстоящих боевых действий на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, беспилотники Ghost «очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас на Донбассе», сообщает Голос Америки.

Видео дня

При этом он не стал вдаваться в подробности.

О новых беспилотниках мало что известно, включая дальность их действия и точные технические характеристики.

По словам Кирби, они предназначаются в основном для поражения боевых целей, хотя также могут использоваться для наблюдения за позициями противника.

Он добавил, что обучение обращению с дронами Ghost будет похоже на обучение работе с беспилотниками Switchblade. Впрочем, представитель Пентагона также отказался детализировать планы обучения и не сообщил, сколько украинцев его пройдут.

Слушайте подкаст на эту тему

Беспилотники Ghost были разработаны ВВС США для атак на военные цели. Дроны являются одноразовыми и самоуничтожаются после однократного использования.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, который включает:

72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов;

72 тактических автомобиля для транспортировки гаубиц;

более 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost;

полевое оборудование и комплектующие.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.