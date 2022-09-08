Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire 8 сентября, 14:47 Норвегия объявила о новой передаче Украине оружия (Фото:simonstones / пixabay)

Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.



Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

«Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям», — заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам на базе Рамштайн в Германии.

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Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой. Норвежские инструкторы также провели обучение по использованию Hellfire для украинских военных. Отмечается, что срок эксплуатации Hellfire подходит к концу, их планировалось поэтапно снять с вооружения.



Также Норвегия передала Украине оборудование для ночного видения.



«Сейчас мы и наши союзники передавали военные системы и технику из собственных запасов. В будущем нам придется тесно сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования», – отметил Грам.

8 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.



8 сентября в Германии проходит очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.



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