Украина получит еще 675 миллионов долларов военной помощи от США — Пентагон 8 сентября, 11:39 Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

В четверг, 8 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

«Через несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине. А вчера президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов», — сказал Остин на открытии пятой встречи в формате Рамштайн в Германии.

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По его словам, последний пакет включает в себя:

105-мм гаубицы,

артиллерийские боеприпасы,

ракеты HARM,

Humvees,

бронированные машины скорой помощи,

системы искусственного интеллекта,

стрелковое оружие.

Министр заявил, что сегодня США поставили Украине 126 гаубиц и вместе со странами мира увеличили количество гаубиц для ВСУ более чем в 18 раз.

Остин добавил, что после первой встречи контактной группы США и партнеры поставили всего 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности.

«Мы создали эту контактную группу, поскольку свободный мир стремился удовлетворить самые насущные потребности Украины. Но сегодня эта контактная группа должна занять такую позицию, чтобы поддерживать храбрых защитников Украины в течение длительного времени», — сказал он.



8 сентября в Германии пройдет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

7 сентября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Минобороны США разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, включая, как минимум, пять лет после окончания войны России против Украины.



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