Подготовка к пятому Рамштайну. Резников обменялся мнениями с послом США об обороне Украины
Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ (Фото:Пресс-служба Минобороны Украины)
Министр обороны Украины Алексей Резников обменялся мнениями с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк перед пятой встречей в формате Рамштайн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, в мероприятии приняли участие замминистра обороны Украины Александр Полищук, замглавнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по обороне США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу позиций сторон накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате „Рамштайн“, которое состоится 8 сентября в Германии», — говорится в сообщении.
Также Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ.
Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщает, что следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.
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