Подготовка к пятому Рамштайну. Резников обменялся мнениями с послом США об обороне Украины

5 сентября, 21:56
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Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ (Фото:Пресс-служба Минобороны Украины)

Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ (Фото:Пресс-служба Минобороны Украины)

Министр обороны Украины Алексей Резников обменялся мнениями с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк перед пятой встречей в формате Рамштайн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, в мероприятии приняли участие замминистра обороны Украины Александр Полищук, замглавнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по обороне США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.

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«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу позиций сторон накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате „Рамштайн“, которое состоится 8 сентября в Германии», — говорится в сообщении.

Также Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщает, что следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

https://www.youtube.com/embed/Q7bNhiFb9m0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Посольство США в Киеве Алексей Резников Бриджит Бринк

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