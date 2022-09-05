Подготовка к пятому Рамштайну. Резников обменялся мнениями с послом США об обороне Украины 5 сентября, 21:56 Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ (Фото:Пресс-служба Минобороны Украины)

Министр обороны Украины Алексей Резников обменялся мнениями с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк перед пятой встречей в формате Рамштайн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, в мероприятии приняли участие замминистра обороны Украины Александр Полищук, замглавнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по обороне США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.

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«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу позиций сторон накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате „Рамштайн“, которое состоится 8 сентября в Германии», — говорится в сообщении.

Также Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщает, что следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

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